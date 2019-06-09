Свадьба не за горами? Виктория Лопырева похвасталась шикарным кольцом

Напомним, слухи о беременности Виктории Лопыревой появились в Сети летом прошлого года. Известие о том, что избранником Виктории Лопыревой является Игорь Булатов, спровоцировало крупный скандал и повлекло множество нелицеприятных высказываний в соцсетях в адрес обоих будущих родителей. Дело в том, что, по слухам, бизнесмен закрутил роман с моделью в то время, когда его законная, на тот момент, супруга Тата Карапетян была беременна их вторым ребенком. Тем не менее, ради Виктории Лопыревой Булатов оставил не только бывшую супругу с двумя детьми, но и престижную должность в компании «Ташир групп», принадлежащей ее отцу.