Свадьба не за горами? Виктория Лопырева похвасталась шикарным кольцом

Роман 35-летней Виктории Лопыревой и 29-летнего Игоря Булатова стал едва ли не самым обсуждаемым в минувшем году. В феврале этого года модель подарила своему возлюбленному сына Марка Леонеля. В Instagram блондинки все чаще появляются нежные снимки с любимыми мужчинами, а кадр, опубликованный на днях, заставил фолловеров говорить о грядущей свадьбе. На новом селфи Лопыревой пользователи Сети разглядели шикарное кольцо с большим камнем. Отвечая фолловеры, Виктория отметила, что украшение ей подарил Игорь Булатов.
Напомним, слухи о беременности Виктории Лопыревой появились в Сети летом прошлого года. Известие о том, что избранником Виктории Лопыревой является Игорь Булатов, спровоцировало крупный скандал и повлекло множество нелицеприятных высказываний в соцсетях в адрес обоих будущих родителей. Дело в том, что, по слухам, бизнесмен закрутил роман с моделью в то время, когда его законная, на тот момент, супруга Тата Карапетян была беременна их вторым ребенком. Тем не менее, ради Виктории Лопыревой Булатов оставил не только бывшую супругу с двумя детьми, но и престижную должность в компании «Ташир групп», принадлежащей ее отцу.
Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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