«Это дно»: Лопырева наконец показала любимого в Instagram, а Бузова ее осудила

Виктория Лопырева, ожидающая своего первенца, стойко хранила молчание по поводу поднявшейся в Сети волны слухов, что она якобы увела из семьи нового возлюбленного Игоря Булатова. Однако и у модели нервы не стальные — и на днях она все же выложила в свой микроблог фото с друзьями и будущим отцом своего малыша.
Виктория прокомментировала его так: «Весь день пытались испортить нам аппетит, но не удалось) Спасибо нашим друзьям за вкусный ужин» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). На снимке она позирует рядом с Игорем и выглядит очень счастливой.
Но далеко не все друзья Лопыревой из российского шоу-бизнеса поддержали ее. Так, от блондинки отписался телеведущий Андрей Малахов, о чем объявил публично, а певица Ольга Бузова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, и вовсе позволила себе очень резкое высказывание в адрес Виктории: «Спать с женатыми мужчинами — это #дно». Ирония ситуации заключается в том, что в самом начале романа Ольги и ее экс-супруга Дмитрия Тарасова футболист точно так же был женат. Но, разумеется, сейчас артистка об этом и не вспоминает.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram