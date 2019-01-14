«Это дно»: Лопырева наконец показала любимого в Instagram, а Бузова ее осудила

Виктория Лопырева, ожидающая своего первенца, стойко хранила молчание по поводу поднявшейся в Сети волны слухов, что она якобы увела из семьи нового возлюбленного Игоря Булатова. Однако и у модели нервы не стальные — и на днях она все же выложила в свой микроблог фото с друзьями и будущим отцом своего малыша.

Виктория прокомментировала его так: «Весь день пытались испортить нам аппетит, но не удалось) Спасибо нашим друзьям за вкусный ужин» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). На снимке она позирует рядом с Игорем и выглядит очень счастливой.