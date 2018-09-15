Новый роман или шутка? Виктория Боня озадачила поклонников

Напомним, слухи о романе телеведущей и юриста появились в апреле прошлого года, когда стало известно о ее разрыве с Алексом Смерфитом. Виктория призналась в Instagram, что встречается с Алленом Бейером, а потом опровергла собственные слова: «Это была апрельская шутка. Но в который раз я убедилась, что никогда не стоит выставлять свои отношения на всеобщее обозрение! Личное должно оставаться личным! Я даже забыла, какое это приятное ощущение, когда хоть какая-то часть жизни остается только для себя».

А как вы думаете, в каких отношениях находятся Виктория Боня и Аллен Джеффри Бейер?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram