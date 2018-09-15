Новый роман или шутка? Виктория Боня озадачила поклонников

Поклонники 38-летней Виктории Бони удивлены — на днях телеведущая опровергла слухи о разрыве с французским миллиардером Пьером Андюраном, а несколько часов назад в блоге экс-участницы телестройки появилось фото с юристом Алленом Джеффри Бейером с подписью: «У нас все серьёзно ☺️ @allenjbeyer можете поздравлять))».
Учитывая то, что однажды Виктория уже пошутила о романе с Бейером, подписчики предположили, что это фото также не более, чем шутка: «Это шутка или серьёзно? Викуль», «Все серьезно не значит, что они пара», «Ой Вика я не могу ...ору... 🤣🤣🤣😘😘издеваешься над народом!!!он симпотяшка милый, Но Это не уровень Вики…😂😂😂😂😂расслабьтесь!!!💙💙», «Люди!! Шутки надо понимать!)», «Кстати вы очень красивая пара. Жаль, что это шутка». Тем не менее, многие уверены в правдивости снимка: «Поздравляю !!!всего вам наилучшего», «Ну что ж, одобрямс, коли не шутишь», «Вика, какой он классный!», «Оооо, какой классный!! Поздравляем конечно !!!!», «Поздравляю сейчас! 💞 А через некоторое время поздравлю и со свадьбой!❤».
Напомним, слухи о романе телеведущей и юриста появились в апреле прошлого года, когда стало известно о ее разрыве с Алексом Смерфитом. Виктория призналась в Instagram, что встречается с Алленом Бейером, а потом опровергла собственные слова: «Это была апрельская шутка. Но в который раз я убедилась, что никогда не стоит выставлять свои отношения на всеобщее обозрение! Личное должно оставаться личным! Я даже забыла, какое это приятное ощущение, когда хоть какая-то часть жизни остается только для себя».
А как вы думаете, в каких отношениях находятся Виктория Боня и Аллен Джеффри Бейер?
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram