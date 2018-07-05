«Мое сердце несвободно»: Виктория Боня рассказала о претензиях Алекса Смерфита и прокомментировала разрыв с миллиардером

Зато о прошлых своих отношениях звезда соцсетей рассказала во всех подробностях.

Так, Виктория сообщила, что вопреки слухам, ее беременность не была случайной. Боня не была готова становиться мамой до 30 лет, но когда начала встречаться с Алексом Смерфитом, поняла, что между ними «есть химия, любовь, уважение». «Я сказала ему: "Вполне возможно, что наши отношения продлятся два года, но будешь ли ты готов к ребенку?" На что Алекс подтвердил, что хочет быть молодым отцом», — рассказала она. Их общая дочь Анджелина-Летиция родилась в 2012 году, когда маме было 33 года, а папе — 27 лет.

Беременность возлюбленной молодой мужчина воспринял двояко. «Когда я забеременела и узнала что у нас будет дочка, Алекс расстроился. Он хотел сына и был недоволен», — призналась россиянка. Но потом мужчина смирился, принял пол ребенка как факт и даже дал малышке второе имя — французское. Первое малышка «унаследовала» от тети.

Слухи о шикарной жизни тоже не имели ничего общего с реальностью: «Мы жили довольно-таки скромно. У него не было абсолютно денег, первое время мы жили 50*50. 9 месяцев у нас не было няни, помогала его мама. Когда ребенку было полгода, я на 4 месяца уехала по работе в Мексику. Александр привозил малышку и рассказал, что его отец очень удивился что я уехала работать. Свекр думал, что я рожу ребенка и тут же брошу работу», — вспоминает звезда.

Но позже, когда у Алекса появился заработок, он стал выдвигать к возлюбленной все больше претензий. Ему не нравилось, что она часто уезжает и много работает, по его мнению, Виктория ставила работу превыше ребенка.