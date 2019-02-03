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Нежное фото с любимым мужчиной и сильно изменившаяся фигура: Виктория Лопырева делится новыми «беременными» фотографиями

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Такими глазами Виктория Лопырева смотрит на любимого мужчину

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Сиьно округлившийся живот Виктории Лопыревой смущает некоторых ее подписчиков.

Фотография, которую опубликовала в своем Instagram модель Виктория Лопырева, вызвало бурные обсуждения в Сети. «The way I look at you (То, как я смотрю на тебя)», — написала она под снимком, на котором в отражении виден ее избранник.

Одни подписчики, несмотря на все объяснения модели, взволнованы тем, что мужчина ушел из семьи, в которой у него совсем еще крошечный ребенок. Другие — поддерживают будущую маму: ей нельзя волноваться.

«Нереально красивая», «Как же беременность идет женщине все-таки😍 такая нежная, глаза все говорят», «Викуля, а что за мужчина в зеркале?)», «Игорь Булатов собственной персоной», — обсуждают одни.

«Половина шоубиза уводят друг у друга мужиков но, прям волна гнева только на Вику. Человек живет , как хочет. Не нам судить. Столько злобы в людях, словно Тата их верная подруга. Кто знает, как было в семье», «Не слушай сплетни. Тебе воедино нервничать даже капельку нельзя нервничать! Ты самая самая добрая и понимающая, нежная, милая, заботливая, ценишь людей и тех, кто рядом!!! Счастья тебе красавица!!!!!!!», защищают другие.

«Спасибо большое! Я и не слушаю троллей, пусть себе бесятся) хорошего вам дня», — поблагодарила будущая мама.

Ребенок появится совсем скоро: накануне Виктория показала фото сильно округлившегося живота. Несмотря на генетику и стресс, из-за которого модели так сложно набирать вес, ее фигура все же меняется.

Какого знака зодиака окажется малыш, как считаете?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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