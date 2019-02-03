Нежное фото с любимым мужчиной и сильно изменившаяся фигура: Виктория Лопырева делится новыми «беременными» фотографиями

Одни подписчики, несмотря на все объяснения модели, взволнованы тем, что мужчина ушел из семьи, в которой у него совсем еще крошечный ребенок. Другие — поддерживают будущую маму: ей нельзя волноваться.

«Нереально красивая», «Как же беременность идет женщине все-таки😍 такая нежная, глаза все говорят», «Викуля, а что за мужчина в зеркале?)», «Игорь Булатов собственной персоной», — обсуждают одни.

«Половина шоубиза уводят друг у друга мужиков но, прям волна гнева только на Вику. Человек живет , как хочет. Не нам судить. Столько злобы в людях, словно Тата их верная подруга. Кто знает, как было в семье», «Не слушай сплетни. Тебе воедино нервничать даже капельку нельзя нервничать! Ты самая самая добрая и понимающая, нежная, милая, заботливая, ценишь людей и тех, кто рядом!!! Счастья тебе красавица!!!!!!!», защищают другие.

«Спасибо большое! Я и не слушаю троллей, пусть себе бесятся) хорошего вам дня», — поблагодарила будущая мама.

Ребенок появится совсем скоро: накануне Виктория показала фото сильно округлившегося живота. Несмотря на генетику и стресс, из-за которого модели так сложно набирать вес, ее фигура все же меняется.