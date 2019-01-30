Беременная Виктория Лопырева не может набрать вес

Совсем скоро Виктория Лопырева впервые станет мамой. В своем блоге она публикует снимки, на которых заметно: беременная модель почти не набрала нес. В «сториз» своего Instagram она призналась: прибавка веса пока минимальная.

«Из-за постоянного стресса или генетики... ем что хочу и не поправляюсь особо. Набрала немного, но вес ребенка в норме», — сообщила будущая мама.

Часто беременные женщины жалуются, что врачи заставляют их набирать вес. Заграницей к этому относятся проще.

Рожать Виктория все-таки предпочла в США. Чтобы принять решение, она советовалась с подругами и подписчиками, узнавала, можно ли найти доулу в России. Но все-таки роды заграницей показались Виктории более привлекательными. На родине ее не устраивает климат, призналась модель — и уехала во Флориду.