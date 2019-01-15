«Все было вывернуто наизнанку»: Виктория Лопырева оправдалась за свои отношения с Игорем Булатовым

В Сети не утихает активное обсуждение нового романа Виктории Лопыревой и ее беременности от бойфренда. Дело в том, что избранник блондинки Игорь Булатов до недавнего времени был женат на дочери своего босса, бизнес-леди Тате Карапетян. При этом многие считали Викторию и Тату подругами и обвинили звезду в том, что она увела Игоря из семьи. Причем на момент начала романа супруга с другой Карапетян была беременна во второй раз.
«Вот просто факты: мы с Татой Карапетян никогда не были подругами, а с той семьей меня связывали исключительно деловые отношения. Игорь когда-то попросил меня по просьбе своей бывшей тещи принять участие в рекламной кампании их салона, оттуда, собственно, и те несколько фото, которые с таким ажиотажем обсуждают. Все было вывернуто наизнанку. Жизнь намного сложнее наших о ней представлений. И ситуации бывают разные. Самое главное, что мы любим друг друга, а эта ситуация сделала нас только сильнее», — заявила Виктория в интервью порталу 7days.ru.
Напомним, что в пылу обсуждений многие приятели из мира российского шоу-бизнеса отвернулись от Лопыревой — например, Андрей Малахов отписался от девушки в Instagram и публично заявил об этом, а Ольга Бузова назвала такие отношения, как у Виктории, «дном». А что вы думаете о происходящем в личной жизни экс-невесты Николая Баскова?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram