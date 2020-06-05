Наталья Подольская поздравила Владимира Преснякова с «оловянной свадьбой» и показала нежное фото поцелуя с ним
Фото: Instagram Натальи Подольской
Нежное фото поцелуя с Владимиром Пресняковым, которое Наталья Подольская опубликовала в своем блоге, растрогало многих ее поклонников.
«А у нас сегодня оловянная свадьба! 10 лет со дня свадьбы и 15 лет, как мы вместе!!! Когда мне сказали, что срок рожать — 13 июня, я очень мечтала и просила, чтобы Тема родился именно 5ого — подарком для нас в день свадьбы!! Так и случилось. Родила сама! Говорят, мало просто чего-то желать, надо правильно загадывать свое желание. В данном случае у меня получилось! Желать и правильно загадывать. Я поздравляю своего любимого мужа с нашим личным чудесным юбилеем !!!! И благодарю за все», — написала она.
«Вот у вас праздников сколько сегодня», «Обожаю вашу пару! Будьте счастливы», «Это любовь», «Ваш муж сделал замечательный выбор», «Поздравляю чудесную пару», «Вы такие красивые, настоящие, будьте счастливы», — поздравляют поклонники пару.
Сына певица поздравила еще утром, показав фото из семейного архива. Артем — единственный сын Натальи Подольской. У Владимира Преснякова также есть 29-летний сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте.
Историю любви Натальи и Владимира, брак которых для многих является примером для подражания, читайте здесь.
Фото и видео: Instagram
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