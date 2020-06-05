Наталья Подольская поздравила Владимира Преснякова с «оловянной свадьбой» и показала нежное фото поцелуя с ним

«Вот у вас праздников сколько сегодня», «Обожаю вашу пару! Будьте счастливы», «Это любовь», «Ваш муж сделал замечательный выбор», «Поздравляю чудесную пару», «Вы такие красивые, настоящие, будьте счастливы», — поздравляют поклонники пару.

Сына певица поздравила еще утром, показав фото из семейного архива. Артем — единственный сын Натальи Подольской. У Владимира Преснякова также есть 29-летний сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте.

Историю любви Натальи и Владимира, брак которых для многих является примером для подражания, читайте здесь.