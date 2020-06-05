Наталья Подольская нежно поздравила сына с 5-летием: «Ты наш центр вселенной»

«Наталья, вы прекрасная мама! Счастья вашей семье!», «Чудесный сыночек!», «Поздравляю маму папу! Золотые слова, будь здоров и будь счастлив!», «До слез. С именинником! Счастья!», — присоединились к поздравлениям подписчики Подольской.

Артем — единственный общий сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Но от союза с Кристиной Орбакайте у артиста есть 29-летний сын Никита.