Наталья Подольская нежно поздравила сына с 5-летием: «Ты наш центр вселенной»
Фото: Instagram
5 июня сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает. Мама нежно поздравила Артема с 5-летием, посвятив ему трогательный пост в Instagram.
«Каждый день я осознаю свое счастье! Каждый день благодарю и зацеловываю! Сегодня уже 5 лет как! Я хочу, чтоб жизнь протекала, как на первом фото — легко и с улыбкой! Мне хочется, чтоб детство было бесконечной радостью и счастьем! Чтобы, когда вырастешь, на вопрос, кого ты любишь больше — маму или папу — ты бы ответил, как твой папа, в одно слово — мамапапу. Что ж, признаюсь: ты наш пуп Земли и центр вселенной! Мы для тебя в лепешку. Будь здоров, сынок! Будь счастлив! А я в миллионный раз произнесу эти слова: твоя мама», — написала Наталья.
«Наталья, вы прекрасная мама! Счастья вашей семье!», «Чудесный сыночек!», «Поздравляю маму папу! Золотые слова, будь здоров и будь счастлив!», «До слез. С именинником! Счастья!», — присоединились к поздравлениям подписчики Подольской.
Артем — единственный общий сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Но от союза с Кристиной Орбакайте у артиста есть 29-летний сын Никита.
Фото и видео: Instagram
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