Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Надежда Бабкина «забрала молодость» у 37-летнего возлюбленного

1 / 12
Надежда Бабкина
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Гражданский муж 67-летней Надежды Бабкиной стал выглядеть на все 50.

Народная артистка Надежда Бабкина встречается с Евгением Гором почти пятнадцать лет. За это время мужчина заметно постарел. Поклонники певицы судачат: она «забрала молодость» у своего возлюбленного.

«Надежда с каждым годом только хорошеет....молодеет и лучшеет!!!! Суперская!!! Классная!!! Обожаю!!!», «Очень красивая пара!», «Вот вы и сравнялись внешне по возрасту. Оба красивы», «Енор такой старикан стал», «Гору немного седины и Надя младше будет выглядеть.долгие вам годы счастья семейного», «Вы очень красивая супружеская пара!!», — обсуждают фанаты звезды.

«Дедуська, забери меня в свою деревню», — шутят его подписчики.

Пользователи Сети давно заметили, что в парах, где разница в возрасте велика, партнеры со временем становятся похожи друг на друга, и далеко не всегда это идет на пользу молодым «половинкам». Так, Юлия Высоцкая стала очень похожа на Андрея Кончаловского, Юлия Проскурякова — на Игоря Николаева. И только Максим Галкин держится молодцом, становясь все более юным одновременно с супругой.

Фото: instagram

Гороскоп