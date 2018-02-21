Надежда Бабкина «забрала молодость» у 37-летнего возлюбленного

«Дедуська, забери меня в свою деревню», — шутят его подписчики.

Пользователи Сети давно заметили, что в парах, где разница в возрасте велика, партнеры со временем становятся похожи друг на друга, и далеко не всегда это идет на пользу молодым «половинкам». Так, Юлия Высоцкая стала очень похожа на Андрея Кончаловского, Юлия Проскурякова — на Игоря Николаева. И только Максим Галкин держится молодцом, становясь все более юным одновременно с супругой.

Фото: instagram