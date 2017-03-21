Уже 13 лет народная артистка Надежда Бабкина встречается с Евгением Гором. Пара живет в гражданском браке, но многие не верят в этот союз. Сегодня СМИ сообщили, что пара распалась. 67-летняя артистка в последнее время приходит на мероприятия одна, тогда как раньше влюбленные везде появлялись вместе.

Певица отрицает эту информацию. По ее словам, в их паре царит взаимопонимание, и разница в возрасте им ничуть не мешает. Иногда они расстаются, но лишь территориально: «У нас есть свободное пространство. Мы не маячим друг у друга перед глазами. Вот, например, Женя чувствует, что мне лучше не мешать, что мне лучше побыть одной — и уходит. А потом возвращается, и все у нас, как прежде, хорошо», — передает «7Дней».

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)Мар 9 2017 в 12:16 PST

На предложения найти другого, более солидного мужчину, она неизменно отвечает: «Мое сердце занято. Я не свободна. У меня все хорошо. Мне не надо ничего искать».

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)Мар 8 2017 в 11:38 PST

Фото: instagram.com