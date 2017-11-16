Максим Галкин поделился фотографией из семейного альбома.

Максим Галкин и Алла Пугачева в браке уже шесть лет, живут вместе они с 2005 года, а начали встречаться еще четырьмя годами ранее. В этом году пара отметила четырехлетие общих детей — сына Гарри и дочки Лизы. Сегодня шоумен поделился архивной семейной фотографией, на которой он выглядит очень и очень юным.

«Вы такой тут мальчик мальчиком», «Потрясающе! На этом фото вы — как тетя с племянником. А сейчас — классная пара, гармоничная и вдохновляющая», «Мама и сын а сейчас будто сравнялись. Так всегда, молодые старше себя женятся или выхндят замуж, сразу стареют, а старший из супругов молодеет», «Возраст не имеет значения», «Такие счастливые и солнечные люди)))) здорово это, когда любишь и любим», — обсуждают кадр подписчики артиста.

Не обошлось и без критики: «Кошмар, на этой фотке Пугачева как будто бабушка Галкина», «Разница в возрасте ну очень большая». Но поклонники пары быстро поставили их на место: «Да, что постоянно возрастные рамки ставят, правильно не правильно. Кто такое придумал. Если им круто вместе, значит возраст не имеет значение!!!»

Сама Примадонна лишь шутит по этому поводу: