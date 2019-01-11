Муж Глюк’Оzы любит смотреть на откровенные снимки супруги

Пользователи Сети неоднократно обвиняли 32-летнюю Глюк’Ozу (настоящее имя Наталья Ионова — прим.ред.) в излишней откровенности. Певица, считающая себя одним из секс-символов нашего времени, не реагирует на обвинения в том, какой пример она как мать двоих детей подает подрастающему поколению. Более того, блондинка уверяет, что ее супруг, бизнесмен Александр Чистяков, совершенно не возражает против публикации провокационных фотографий.

«Он любит смотреть на меня в таком виде, а еще он уверен в себе и моих чувствах к нему» — отметила Наталья в недавнем интервью порталу StarHit.