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Муж Глюк’Оzы любит смотреть на откровенные снимки супруги

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Ионовой

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Певица объяснила, почему Александр Чистяков не запрещает ей публиковать в соцсети провокационные фотографии.

Пользователи Сети неоднократно обвиняли 32-летнюю Глюк’Ozу (настоящее имя Наталья Ионова — прим.ред.) в излишней откровенности. Певица, считающая себя одним из секс-символов нашего времени, не реагирует на обвинения в том, какой пример она как мать двоих детей подает подрастающему поколению. Более того, блондинка уверяет, что ее супруг, бизнесмен Александр Чистяков, совершенно не возражает против публикации провокационных фотографий.

«Он любит смотреть на меня в таком виде, а еще он уверен в себе и моих чувствах к нему» — отметила Наталья в недавнем интервью порталу StarHit.

Наталья Ионова и Александр Чистяков женаты уже более двенадцати лет. У супругов подрастают две дочери — 11-летняя Лидия и 7-летняя Вера. Не так давно Наталья в разговоре для YouTube-канала «Нежный редактор» откровенно рассказала, как ей удается поддерживать страсть в отношениях с мужем: «Могу сказать, что наши отношения сейчас лучше, чем были три года назад. Отношения развиваются какими-то волнами, периодами. И главное, не сдаться в тяжелые моменты. Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево. О сексе, так же, как и о других сферах развития отношений, нужно разговаривать, высказывать свое мнение, и тогда проблем будет гораздо меньше».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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