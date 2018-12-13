Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»

Тем не менее, Наталья отметила, что не всегда была так уверена в своей красоте. Например, в школьные годы певица была очень миниатюрной, имела худые ноги. Чтобы скрыть этот недостаток Ионова надевала по три пары колгот.

Стоит отметить, что супруг певицы, бизнесмен Александр Чистяков, не возражает против откровенных фотосессий певицы. «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки))» — считает муж Натальи Ионовой.