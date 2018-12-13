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Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Ионовой

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32-летняя певица считает себя одним из секс-символов нашего времени.

Поклонники Натальи Ионовой, известной как Глюк’Оzа, уже привыкли к обилию откровенных снимков в ее Instagram. Певица не стесняется фотографироваться полуобнаженной и с удовольствием демонстрирует результаты подобных съемок. В недавней беседе с «Телепрограммой» мама двоих детей уверенно высказалась о своей сексуальности: «На сегодняшний момент я — один из секс-символов нашего времени. Мне это нравится, я себя так и позиционирую — как красивую раскрепощенную женщину. И я считаю, что, если женщина хочет надеть вот именно такое платье – она имеет на это полное право. Если на нас будет бесконечно давить общество, обвинять нас в аморальности только потому, что мы как-то не так, по его мнению, одеты, не думаю, что мы все станем от этого счастливее. А вот если мы красивы, мы знаем это и готовы поделиться своей красотой и энергией с другими людьми – это хорошо. Не надо всего бояться и все подряд запрещать».

Тем не менее, Наталья отметила, что не всегда была так уверена в своей красоте. Например, в школьные годы певица была очень миниатюрной, имела худые ноги. Чтобы скрыть этот недостаток Ионова надевала по три пары колгот.

Стоит отметить, что супруг певицы, бизнесмен Александр Чистяков, не возражает против откровенных фотосессий певицы. «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки))» — считает муж Натальи Ионовой.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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