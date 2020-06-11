«Моногамность — вопрос выбора»: Яна Поплавская рассказала, что нужно делать, чтобы мужчина не изменял

Актриса Яна Поплавская воспитала двоих сыновей, прошла через болезненный развод, построила доверительные отношения с нынешним избранником, и теперь щедро делится своим опытом с другими женщинами. В своей авторской колонке на сайте «Летидор» она рассказала, что думает о верности в браке.

Начало развала брака, по мнению Яны Поплавской, кроется в пренебрежении к партнеру: «Российские женщины очень странно относятся к мужчинам. Отчего-то многие уверены, что мужчины примитивны и тупы. Многие думают, что с этими "примитивными существами" можно только так: "Ко мне! К ноге! Рядом! Голос". А ведь что такое эта несвобода? Несвобода — это всегда желание сбросить оковы и вырваться. Дайте мужчине свободу — и вы не станете свидетелем внутрисемейного бунта».

Корни такого поведения кроются в детстве, объяснила актриса: «С девочками в основном сюсюкают так, что в конечном итоге принцесса превращается в тыкву (то есть в хабалку, которая кричит мужу: "Ты куда пошел? Какие друзья? Какая баня?!"). А мальчиков с детства дрессируют, что они должны быть мужчинами: "А как же это ты маме не поможешь? Ты же мужчина, это стыдно!" Не удивительно, что у мальчиков чувство вины гораздо более гипертрофировано, чем у девочек».

На чувстве вины, считает Поплавская, и научились играть разлучницы: «Там каждая встреча — праздник со всеми вытекающими: прекрасный внешний вид (хотя это не первично), легкость, взаимопонимание. Когда мужчина говорит, что ему пора домой, любовница сладким голосом поет: "Да, конечно, милый, я понимаю. У тебя дети, жена (как это часто бывает, с очень-очень плохим здоровьем). Но я буду тебя ждать". Кстати, у современных любовниц произошел апгрейд, они напрямую больше ничего не просят. Напротив, их еще нужно уговорить принять подарок. А мужчина, конечно же, клюет на эту удочку. Каждый человек хочет верить, что его любят просто так, что его ждут и ничего не требуют взамен». Любовницы своим поведением провоцируют в мужчинах чувство вины, а за ним приходит желание «выполнить свою функцию защиты, заложенную в нем природой». «Разбудить в мужчине чувство вины — это самый страшный и мощный инструмент», — констатирует Яна.

Сталкиваясь с пренебрежительным отношением в семье и находя понимание на стороне, мужчины часто уходят к любовницам: «Моногамность — это вопрос человеческого выбора. Мужчина уже сделал свой выбор, женившись на вас. От хорошей жизни, где человек любим, где его ждут, никто и никогда не сбежит. Мужчины довольно инертные. Им всегда нужна мотивация (а это комфорт в семье, любовь, взаимоуважение, радость встреч). Если нет мотивации — они лежат бревном на диване. Да, в браке существуют кризисы. Но нужно следить за отношениями, нужно следить за собой. Ни в коем случае нельзя превращаться дома в дракона. Дом — это там, где хорошо, там, где тебя обнимают, целуют, радуются за тебя, помогают. Дом не может быть тюрьмой. Из тюрьмы бегут. Правда, часто потом обжигаются и хотят вернуться».

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