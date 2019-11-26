52-летняя Яна Поплавская выходит замуж за молодого жениха: «Театра, как у Собчак, не будет»

Актриса также отметила, что к торжеству не будет худеть. Она уверена, что худые женщины старятся намного быстрее. «У меня европейское отношение к подобному, — поясняет она. — Француженки после 40 говорят: "Нужно выбирать между лицом и попой"... И я с ними согласна! Вообще, слишком худые женщины быстрее стареют».

Яна Поплавская призналась, что Евгений предлагал ей перед свадьбой составить брачный договор, но потом рассмеялся и отказался от этой мысли. А после он переписал всю недвижимость на свою невесту. «Доверяю тебе», — отметил жених.

У Евгения есть дочь, у Яны — два взрослых сына. И после свадьбы они будут жить для себя. «Ну, рожу малыша, ему стукнет 10, а мне 60, в чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно!», — рассуждает Яна. Но тут же добавляет, что на аборт тоже не пошла бы: «Знаю, муж поднимет ребенка».

После свадьбы каждый из молодоженов останется со своей фамилией: «Женя не возражает. А я на свою фамилию работала с 4 лет и не могу все перечеркнуть».