passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

52-летняя Яна Поплавская выходит замуж за молодого жениха: «Театра, как у Собчак, не будет»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Евгений Яковлев и Яна Поплавская вместе с 2015 года

Фото: Instagram

Актриса и ее избранник вместе уже 4 года.

Знаменитая Красная Шапочка Яна Поплавская собирается замуж за своего избранника Евгения Яковлева. 12-летняя разница в возрасте влюбленных не пугает, и, по словам невесты, их отношения прошли испытания на прочность.

«Женя несколько раз звал меня замуж, — рассказала 52-летняя актриса «СтарХиту». — Но я отказывала. Решила проверить, надо ли это нам».

И теперь свадьба все же состоится, ближе к весне. «Мы хотим совместить свадьбу с новосельем в новом доме, который сейчас строится. Отметим скромно с близкими. Вся эта шняга, как у Собчак и Волочковой, вводит меня ступор. Зачем нужен этот обезьяний театр? Так позориться ради новости, которую забудут через несколько дней?», — говорит Яна.

Актриса также отметила, что к торжеству не будет худеть. Она уверена, что худые женщины старятся намного быстрее. «У меня европейское отношение к подобному, — поясняет она. — Француженки после 40 говорят: "Нужно выбирать между лицом и попой"... И я с ними согласна! Вообще, слишком худые женщины быстрее стареют».

Яна Поплавская призналась, что Евгений предлагал ей перед свадьбой составить брачный договор, но потом рассмеялся и отказался от этой мысли. А после он переписал всю недвижимость на свою невесту. «Доверяю тебе», — отметил жених.

У Евгения есть дочь, у Яны — два взрослых сына. И после свадьбы они будут жить для себя. «Ну, рожу малыша, ему стукнет 10, а мне 60, в чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно!», — рассуждает Яна. Но тут же добавляет, что на аборт тоже не пошла бы: «Знаю, муж поднимет ребенка».

После свадьбы каждый из молодоженов останется со своей фамилией: «Женя не возражает. А я на свою фамилию работала с 4 лет и не могу все перечеркнуть».

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!