Мария Кожевникова призналась, что до сих пор не вышла замуж

34-летняя Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллочки в сериале «Универ». Уже восемь лет актриса счастлива с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым воспитывает троих сыновей. В эфире популярного шоу «Секрет на миллион» Мария сделала неожиданное признание — она до сих пор не вышла замуж за своего избранника.

«У нас такие отношения. Мы думали в этом году расписаться, на пятилетие с момента венчания, но встал вопрос: либо отдых, либо свадьба. Я хочу, чтобы это было красиво», — рассказала Кожевникова. Тем не менее, актриса призналась, что если однажды они с возлюбленным решат сыграть свадьбу, то это будет самое роскошное торжество в ее жизни.