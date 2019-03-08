Мария Кожевникова призналась, что до сих пор не вышла замуж

34-летняя Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллочки в сериале «Универ». Уже восемь лет актриса счастлива с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым воспитывает троих сыновей. В эфире популярного шоу «Секрет на миллион» Мария сделала неожиданное признание — она до сих пор не вышла замуж за своего избранника.
«У нас такие отношения. Мы думали в этом году расписаться, на пятилетие с момента венчания, но встал вопрос: либо отдых, либо свадьба. Я хочу, чтобы это было красиво», — рассказала Кожевникова. Тем не менее, актриса призналась, что если однажды они с возлюбленным решат сыграть свадьбу, то это будет самое роскошное торжество в ее жизни.
Летом 2013 года пара прошла таинство венчания в Свято-Николаевском соборе в Ницце, а несколькими месяцами позднее у Марии и Евгения родился сын Иван. Средний сын пары, Максим, родился, когда его старшему брату исполнился год. А в 2017 году Мария родила мальчика, которого назвали Василием.
Мария Кожевникова редко делится подробностями личной жизни, а ее избранник вовсе не любит публичность: «Женя далек от публичности, особенно, если речь идет о пиаре за счет жены, для него это унизительно».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram