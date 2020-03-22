Мария Кожевникова показала редкое фото с отцом своих детей и рассказала, почему не выходит за него замуж

В комментариях к снимку поклонники поинтересовались, почему актриса и ее избранник не узаконили свои отношения. «Не сильно важно это для нас. Изначально не успели из за переноса съёмок с моим бритьем налысо. Свадьба была назначена на 7 сентябрь, съемка на 10 сентября , но в помокни отдыха позвонил продюсер в середине августа, мы на тот момент находились во Франции и сказал что сцена с бритьем будет в 30 августа. Билетов нет , сезон, повенчались там, так как ещё и пост в августе , потом в ночь полетела на съёмку, а потом трижды беременна, а сейчас уже вообще неважно :) как-то так :)», — ответила Мария. «Между прочим, очень во многих странах не расписывает загс (или как там он называется) если не повенчались! а у нас в России, почему-то, стереотип наоборот. Все расписываются, чтоб по бумагам был муж. А на самом деле важнее быть мужем и женой перед Богом», — высказалась одна из подписчиц, с чем Мария согласилась на 100 процентов.