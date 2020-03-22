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Мария Кожевникова показала редкое фото с отцом своих детей и рассказала, почему не выходит за него замуж

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Кожевникова

Фото: Instagram Марии Кожевниковой

Нежный кадр появился в блоге актрисы.

Мария Кожевникова счастлива в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым воспитывает троих сыновей. Пара официально не заключала брак, лишь в 2013 году обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. В своем блоге актриса не так часто делится снимками с возлюбленным, отмечая, что он против публичности. Однако несколько часов назад Мария показала совместное архивное фото: «Пока дети спят и в доме тишина, решила почистить телефон и вот нашла редкий кадр! Муж фотографируется, да ещё и улыбается».

В комментариях к снимку поклонники поинтересовались, почему актриса и ее избранник не узаконили свои отношения. «Не сильно важно это для нас. Изначально не успели из за переноса съёмок с моим бритьем налысо. Свадьба была назначена на 7 сентябрь, съемка на 10 сентября , но в помокни отдыха позвонил продюсер в середине августа, мы на тот момент находились во Франции и сказал что сцена с бритьем будет в 30 августа. Билетов нет , сезон, повенчались там, так как ещё и пост в августе , потом в ночь полетела на съёмку, а потом трижды беременна, а сейчас уже вообще неважно :) как-то так :)», — ответила Мария. «Между прочим, очень во многих странах не расписывает загс (или как там он называется) если не повенчались! а у нас в России, почему-то, стереотип наоборот. Все расписываются, чтоб по бумагам был муж. А на самом деле важнее быть мужем и женой перед Богом», — высказалась одна из подписчиц, с чем Мария согласилась на 100 процентов.

Фото: Скриншот из Instagram Марии Кожевниковой

Напомним, 19 января 2014 года Мария Кожевникова родила сына Ивана, ровно через год и неделю на свет появился Максим, а в июле 2017 года — Василий.

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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