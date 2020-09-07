Максим Виторган витиевато признался Нино Нинидзе в любви и показал забавные фотографии с ней

Поклонники Максима Виторгана знают, что он - настоящий романтик. Время от времени артист радует их нежными снимками в своем Instagram. В понедельник, 7 сентября, актер опубликовал серию забавных селфи с Нино Нинидзе и витиевато признался ей в любви.

«Год назад написал эти слова (fb напомнил). Тогда было другое фото - из парка скульптур Вигеланда в Осло, где мы с @ninosha13 гуляли. Но эти фото явно уместнее и предметнее. Важно не только успокоиться, когда найдешь своих, но и не успокаиваться, пока не найдешь: "Точка зрения - это не куда смотреть, а откуда. Поэтому близость взглядов - это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое "нравится-не нравится", а близость положения в системе координат, где горизонталь - это "хорошо-плохо", а вертикаль "допустимо-недопустимо". Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию"», - написал он.