Сияющие Виторган с Нинидзе и другие на российской премьере фильма «Ширли»
Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый
Институт «Стрелка» открыл юбилейный пятый Strelka Film Festival и при поддержке мультимедийного сервиса Okko, в рамках которого целую неделю транслирует фильмы-победители и участники фестивалей «Сандэнс» и Берлинале. Так, например, 5 сентября состоялась российская премьера триллера «Ширли» с участием обладательницы премий «Золотой глобус» и «Эмми» Элизабет Мосс («Рассказ служанки»). Режиссер картины, получившей специальный приз за вклад в развитие авторского кино на фестивале «Сандэнс» этого года — Жозефин Декер.
Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый
Посмотреть фильм во дворе «Стрелки» пришли актеры Максим Виторган с Нино Нинидзе, которые выглядели отдохнувшими и очень счастливыми, Мария Шалаева, Ксения Кутепова, Филипп Авдеев и другие.
Не так давно Максим с Нини и детьми отдыхали в Турции, где все свое время проводили на пляже. Виторган с радостью делился с поклонниками фотографиями подросшего сына и рассказывал, как приучает наследника к классике, например читает с ним Экзюпери.
Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый
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