Сияющие Виторган с Нинидзе и другие на российской премьере фильма «Ширли»

Посмотреть фильм во дворе «Стрелки» пришли актеры Максим Виторган с Нино Нинидзе, которые выглядели отдохнувшими и очень счастливыми, Мария Шалаева, Ксения Кутепова, Филипп Авдеев и другие.

Не так давно Максим с Нини и детьми отдыхали в Турции, где все свое время проводили на пляже. Виторган с радостью делился с поклонниками фотографиями подросшего сына и рассказывал, как приучает наследника к классике, например читает с ним Экзюпери.