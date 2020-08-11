Максим Фадеев поделился редкой фотографией с блондинкой-женой
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Макс Фадеев нежно поздравил супругу с днем рождения.
«С днем рождения, моя любовь», — был краток мужчина.
«Красивые и счастливые», «Замечательная пара», «Берегите друг друга», «Всегда так крепко держитесь друг за друга», «Замечательная пара», «Как вы похожи))) значит вы — одно целое», — обсуждают в комментариях.
Не так давно семейная пара пережила непростое время: из-за неосторожных высказываний Лены Темниковой часть аудитории сочла, что этот брак на грани распада, что отразилось на комментариях. В следующем году, если все будет хорошо, пара отметит круглую дату.
А вы верите в любовь?
Фото и видео: Instagram/@fadeevmaxim
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