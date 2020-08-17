«Люблю тебя»: шеф-повар Константин Ивлев страстно поздравил молодую избранницу с днем рождения
Фото: www.instagram.com/lera_kudenkova/
Несколько месяцев назад 46-летний шоумен и известный шеф-повар Константин Ивлев развелся с супругой Марией. А сейчас кулинар наслаждается отдыхом в Турции в компании новой избранницы Леры Куденковой и взрослого сына Матвея.
В отпуске Лера отмечает 28-летие. Константин страстно поздравил молодую избранницу с днем рождения.
«Моя @lera_kudenkova, с днем рождения тебя. Пусть все мечты сбываются. Здоровья, любви и, конечно,️ меня. Люблю тебя. С днем варенья», — написал Ивлев в Instagram.
В своем микроблоге именинница призналась, что родители выбрали ей имя еще до рождения и оно полностью оправдывает себя.
«Сегодня ночью ровно 28 лет назад я родилась. У родителей был уговор: если родится светленькая, то будет Даша, а если черненькая, как папа, то будет Валерия. Так и получилось. Имя для меня выбирал папа, а мама просто согласилась.
Валерия — имя латинского происхождения и образуется от слова valeo, что переводится как "сила" или "здоровье". Считается, что значение имени Валерия — "сильная", "крепкая" или "здоровая".
Я чувствую свое имя, и знаю на все 100%, что оно мне подходит. Папа не ошибся.
Я считаю, что имя влияет на судьбу человека. Имя определяет характер, ведь только представьте, каждый день тебя зовут именно одним словом, и его значение так укрепляется в сознании, что это уже потом сложно изменить.
Знаю истории, когда люди осознанно меняли свои имена и жизнь их кардинально менялась. Но думаю, что это отказ от своей судьбы и нежелание ее принимать. Не знаю, сложный вопрос», — поделилась Валерия с подписчиками.
Напомним, Константин Ивлев ушел от супруги Марии после 23 лет брака. Экс-жена шеф-повара не скрывала, что предательство мужа было для нее ударом ниже пояса.
Фото и видео: Instagram Константина Ивлева и Леры Куденковой
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