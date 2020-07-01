Бросивший жену Константин Ивлев показал фото с молодой пассией и резко ответил на критику хейтеров
Фото: www.instagram.com/ivlevchef/
В конце июня 46-летний Константин Ивлев развелся с женой Марией. За несколько месяцев до этого он ушел от нее к новой избраннице — 28-летней журналистке Лере Куденковой. Экс-супруга шеф-повара была шокирована выбором благоверного и назвала разлучницу непорядочной женщиной.
Многие поклонники семьи Ивлевых встали на сторону брошенной жены: Константину и его молодой пассии досталось немало нелестных эпитетов в свой адрес. Однако влюбленные стараются не обращать на это внимание.
После официального развода Константин стал все чаще публиковать в социальной сети фото с любимой женщиной. В очередной раз, показав снимок с Куденковой, Ивлев резко предупредил хейтеров: «Большая просьба для умнейших и всезнающих: не пишите чушь — за умных сойдете. Всем мира, добра и любви», — написал он сопроводив публикацию сердечком.
«Думала, тут рецепты крутого шеф-повара, а тут фотки стареющего мужика со стремной бабой! Отписон», «Ну вот. Только собралась написать чушь, а тут оказывается низзя. И что теперь делать умнейшим и всезнающим?», «Шеф, давайте больше рецептов, а личная жизнь пусть остается личной жизнью», «Не обращайте внимания на злые языки. Вы шикарный повар, позитивный человек и крутой бизнесмен. Личная жизнь — это ваша жизнь, и вы, как никто другой, знаете, как надо. От себя лишь могу сказать, что ваша пара прекрасна. Ведь счастье в глазах видно даже через экран. Светитесь», «Когда рядом нужная женщина, мужчина расцветает», — написали Константину в комментариях.
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Фото и видео: Instagram Константина и Марии Ивлевых
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