Бросивший жену Константин Ивлев показал фото с молодой пассией и резко ответил на критику хейтеров

В конце июня 46-летний Константин Ивлев развелся с женой Марией. За несколько месяцев до этого он ушел от нее к новой избраннице — 28-летней журналистке Лере Куденковой. Экс-супруга шеф-повара была шокирована выбором благоверного и назвала разлучницу непорядочной женщиной.

Многие поклонники семьи Ивлевых встали на сторону брошенной жены: Константину и его молодой пассии досталось немало нелестных эпитетов в свой адрес. Однако влюбленные стараются не обращать на это внимание.

После официального развода Константин стал все чаще публиковать в социальной сети фото с любимой женщиной. В очередной раз, показав снимок с Куденковой, Ивлев резко предупредил хейтеров: «Большая просьба для умнейших и всезнающих: не пишите чушь — за умных сойдете. Всем мира, добра и любви», — написал он сопроводив публикацию сердечком.