«Люблю тебя, мой медвежонок»: Ольга Бузова нежно поздравила Давида Манукяна с годовщиной

«7.08.2019 — наша первая встреча на съемках клипа "Лайкер". Встреча, которая длится уже год... Сегодня наш день, пусть эти чувства будут бесконечными. Люблю тебя мой медвежонок», — написала певица в своем блоге и поделилась коротким видеороликом со съемок.