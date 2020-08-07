«Люблю тебя, мой медвежонок»: Ольга Бузова нежно поздравила Давида Манукяна с годовщиной
Фото: Instagram Ольги Бузовой
«7.08.2019 — наша первая встреча на съемках клипа "Лайкер". Встреча, которая длится уже год... Сегодня наш день, пусть эти чувства будут бесконечными. Люблю тебя мой медвежонок», — написала певица в своем блоге и поделилась коротким видеороликом со съемок.
«Поздравляю! Вы самая лучшая пара», «С вашим днем», «Сколько страсти, мммммм», «Вот так рождается истинная любовь, один взгляд уже тогда говорит обо всем», «Котики сладкие, пусть таких дней у вас будет много», «Будьте всегда счастливы, вы идеальные», «Класс))) такие эмоции! Пусть всегда будет так», «Пусть эта встреча длится вечность», — поздравляют поклонники.
Фото и видео: Instagram/@buzova86
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