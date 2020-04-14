«У нас с Давидом когда-нибудь будет ребенок!» Бузова показала «будущую дочь» от Манукяна
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Фото: Instagram
На своей странице в Instagram Ольга опубликовала фото девочки, которое получилось с помощью специального приложения, анализирующего лица будущих предполагаемых родителей и на основе этих снимков конструирующего внешность ребенка, который может у них родиться. «У нас с Давидом будет ребёнок! Когда-нибудь точно будет. Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!», — написала она.
Фото: Instagram
Подписчики оценили внешность девочки и желание Ольги Бузовой стать матерью. «Армянская девочка прям», «Обязательно всё будет, Олечка», «Какая красивая», «Мимимимими», «Какая милая девочка 😍а мальчик интересно какой будет)?», «Ребенок какой красивый! Давайте уже делайте ❤», «Какая красивая девочка», «Желаю вам побыстрее родить малыша», «Я надеюсь, все будет», — писали они в комментариях. Напомним, что Ольга и Давид познакомились на съемках клипа «Лайкер», в котором блогер сыграл главную роль. После этого у них начались романтические отношения.
Фото: Instagram
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