«У нас с Давидом когда-нибудь будет ребенок!» Бузова показала «будущую дочь» от Манукяна

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала фото девочки, которое получилось с помощью специального приложения, анализирующего лица будущих предполагаемых родителей и на основе этих снимков конструирующего внешность ребенка, который может у них родиться. «У нас с Давидом будет ребёнок! Когда-нибудь точно будет. Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!», — написала она.