Настоящий романтик или охотник за хайпом? Жених Ольги Бузовой сделал татуировку в ее честь
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Фото: Instagram
27-летний блогер Давид Манукян решил в очередной раз доказать свои искренние романтические чувства к Ольге Бузовой, с которой встречается несколько месяцев.
В своем Instagram Давин Манукян продемонстрировал татуировку на правой руке в виде сердца и имени Ольги.
Ранее он пообещал поклонникам, что, если под постом с их совместной фотографией с Бузовой наберется два миллиона лайков, он сделает тату с ее именем. «Вам интересно, что получится? Больно, на самом деле, жестко. Но мужик сказал — мужик сделал. Теперь у меня красуется сердце с любимой», — гордо заявил Манукян.
Фото: Instagram
Напомним, что ранее Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки на запястьях в виде знака бесконечности. Видимо, так они хотели показать, что всегда будут вместе.
Фото и видео: Instagram
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