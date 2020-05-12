Настоящий романтик или охотник за хайпом? Жених Ольги Бузовой сделал татуировку в ее честь

Ранее он пообещал поклонникам, что, если под постом с их совместной фотографией с Бузовой наберется два миллиона лайков, он сделает тату с ее именем. «Вам интересно, что получится? Больно, на самом деле, жестко. Но мужик сказал — мужик сделал. Теперь у меня красуется сердце с любимой», — гордо заявил Манукян.