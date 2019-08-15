«Белокурая красавица»: в Сети обсуждают случайное фото дочери Нюши, на котором видно ее лицо

Певица Нюша скрывает лицо маленькой дочери. Однако поклонникам удалось увидеть его до того, как произойдет «официальный релиз». На кадре из видео, которое появилось в блоге подруги молодой мамы, мало что можно разобрать — разве что белый бантик и правильные черты лица.
«Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы», «Подруга Нюши случайно показала лицо ее девятимесячной дочки», «"Белокурая красавица": В сети рассекретили лицо девятимесячной малышки Нюши», — оживились СМИ.
Кто знает, может быть это событие приблизит тот момент, когда Нюша сама продемонстрирует малышку?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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