«Как на вас муж смотрит»: страстный танец Татьяны Навки и Дмитрия Пескова впечатлил их поклонников
Фото: Starface
Григорий Лепс отмечал 58-летие в родном Сочи. На праздник он пригласил множество звездных друзей, среди которых были и Дмитрий Песков с Татьяной Навкой.
Эмоциями от торжества олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась с подписчиками в Instagram. Она показала, как «отжигала» на танцполе и танцевала с супругом.
«С музыкой и танцами на протяжении всей жизни! Даже я бы сказала, что для меня это и есть жизнь! Движение, ритм, пластика, эмоции, экспрессия, потрясающая энергетика — все в одном виде искусства, которое помогает мне выразить себя! Не зря же говорят, что "Танец — это тайный язык души"», — подписала она фотографии (листайте карусель — прим. ред.).
Страстные объятия Дмитрия Пескова и Татьяны Навки не оставили равнодушными их поклонников. «Очень солнечная вы, очень солнечная ваша семья! А как смотрит на вас муж...», «Какая женщина», «Молодец! Пусть душа поет лучше ,чем ноет и рыдает», «Какая любовь», «Такие красивые», «Вы красивая пара», «Класс! Действительно танец вас очень охарактеризовывает! Вы классная, красивая пара! Счастья вам на долгие годы», «Вы классные», «Взгляд у мужа — просто огонь!» — написали Пескову и Навке в комментариях.
На днях Дмитрий Песков дал откровенное интервью, где рассказал, как относится к прошлой личной жизни супруги. В беседе с журналистом пресс-секретарь Владимира Путина назвал себя счастливым человеком и признался, что, если бы он и Татьяна встретились, когда им было по 20 лет, их отношения были бы невозможны. «Каждый из нас должен был получить определенный опыт в жизни», — отметил он.
Фото и видео: Instagram Татьяны Навки, Starface
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