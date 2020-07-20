«Как на вас муж смотрит»: страстный танец Татьяны Навки и Дмитрия Пескова впечатлил их поклонников

Григорий Лепс отмечал 58-летие в родном Сочи. На праздник он пригласил множество звездных друзей, среди которых были и Дмитрий Песков с Татьяной Навкой.

Эмоциями от торжества олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась с подписчиками в Instagram. Она показала, как «отжигала» на танцполе и танцевала с супругом.

«С музыкой и танцами на протяжении всей жизни! Даже я бы сказала, что для меня это и есть жизнь! Движение, ритм, пластика, эмоции, экспрессия, потрясающая энергетика — все в одном виде искусства, которое помогает мне выразить себя! Не зря же говорят, что "Танец — это тайный язык души"», — подписала она фотографии (листайте карусель — прим. ред.).