Красавица-жена Григория Лепса поздравила его с днем рождения: «Ни на минуту не переставала любить»
Фото: www.instagram.com/anna.leps/
16 июля Григорию Лепсу исполнилось 58 лет. Супруга Анна нежно поздравила его с днем рождения.
«С днем рождения, мой любимый человек! За все 20 лет нашей совместной жизни я ни на минуту не переставала тебя любить! Спасибо за все!» — трогательно написала она.
«С днем рождения, папуля! С каждым годом я все больше понимаю, какое это счастье — быть твоей дочерью. Я не знаю человека добрее и я не знаю человека справедливее, я точно не знаю человека, который относился бы к своей семье с большей заботой и любовью! Надеюсь, я достойно выучу эти уроки! Я тебя очень люблю! Будь беззаботно счастлив!» — поздравила Григория его старшая дочь Инга.
Анна и Григорий Лепс познакомились в 2000 году. У них родились трое детей: Ева, Николь и Иван. У артиста от первого брака есть еще старшая дочь Инга.
Фото: Instagram Григория и Анны Лепс (@robert.orlandi)
Видео: «Одноклассники»/ Instagram Григория Лепса
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