Красавица-жена Григория Лепса поздравила его с днем рождения: «Ни на минуту не переставала любить»

«С днем рождения, папуля! С каждым годом я все больше понимаю, какое это счастье — быть твоей дочерью. Я не знаю человека добрее и я не знаю человека справедливее, я точно не знаю человека, который относился бы к своей семье с большей заботой и любовью! Надеюсь, я достойно выучу эти уроки! Я тебя очень люблю! Будь беззаботно счастлив!» — поздравила Григория его старшая дочь Инга.