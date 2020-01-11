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«Это шутка»: Алеся Кафельникова отрицает слухи о скорой свадьбе

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Слайд, который
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Алеся Кафельникова

Фото: Instagram Алеси Кафельниковой

Модель резко высказалась на тему собственного бракосочетания.

Несколько дней назад в Сети появились слухи о грядущей свадьбе Алеси Кафельниковой. Якобы 20 июня 2020 года модель пойдет под венец со своим новым возлюбленным. Информация о дате свадьбы появилась в аккаунте… собаки, с которой Алеся фотографировалась в самолете. Пока поклонники Алеси гадают, кем же является ее жених, девушка решила опровергнуть все слухи. «Ребят уже стало не смешно, если мои друзья (а именно аккаунт собаки что выложил инфо про замужество) решили пошуть, то это не значит , что я выхожу замуж. Я думала все поймут что это шутка, но видимо нет. Тем более это странно, верить информации на Инстаграм собаки», — говорится в Twitter Кафельниковой. (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Фото: Instagram Stories Алеси Кафельниковой

«Алесь, но ты же кричала, что это твой муж, на прямом эфире со своего аккаунта», «Будет смешно, если ты действительно выйдешь замуж через месяц», «Зачем ты сама писала, что правда выходишь замуж? Это странно, сначала подогревать слухи, а потом писать наоборот. Не поверили на Инстаграм собаки, если бы ты сама не писала, что это правда», «Смешно, что в каждом паблике пишут про вашу свадьбу», «Просто все было так правдоподобно», — отвечают Алесе комментаторы в микроблоге.

Как вы думаете, чем закончится эта история?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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