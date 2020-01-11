«Это шутка»: Алеся Кафельникова отрицает слухи о скорой свадьбе

«Алесь, но ты же кричала, что это твой муж, на прямом эфире со своего аккаунта», «Будет смешно, если ты действительно выйдешь замуж через месяц», «Зачем ты сама писала, что правда выходишь замуж? Это странно, сначала подогревать слухи, а потом писать наоборот. Не поверили на Инстаграм собаки, если бы ты сама не писала, что это правда», «Смешно, что в каждом паблике пишут про вашу свадьбу», «Просто все было так правдоподобно», — отвечают Алесе комментаторы в микроблоге.

Как вы думаете, чем закончится эта история?