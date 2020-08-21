«Это было как вчера»: Наташа Королева и Тарзан нежно поздравили друг друга с «розовой свадьбой»

«Поздравляю! Ни на кого не похожие. Счастья», «Поздравляю!!!! Какая хорошая цифра», «Самой красивой и веселой паре,100 лет прожить!!! Ура», «Поздравляем!!! Наташа, вам повезло с Сережей. Он вас боготворит. Счастья вам ребята!! Вы одна из лучших пар», «Поздравляю! Семья, основанная на доверии - это крепкая семья. Я думаю, это про семью Натальи и Сергея. У обоих профессия связана с разъездами, у Сергея еще и с пикантной изюминкой))) При этом невозможно быть столько лет вместе, если не доверять друг другу», «С розовой свадьбой! Семейного благополучия и долгих лет вместе», - поздравляют подписчики.

Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в августе 2003 года через несколько месяцев после рождения их единственного сына Архипа. С тех пор влюбленные каждый год трогательно поздравляют друг друга. В 2019-м, например, артисты закатили яркую вечеринку в честь юбилея свадьбы, а после - устроили себе медовый месяц.

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