«Это было как вчера»: Наташа Королева и Тарзан нежно поздравили друг друга с «розовой свадьбой»
Фото: Instagram Наташи Королевой
В пятницу, 21 августа, популярная певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко отметили годовщину свадьбы.
«Любимый @tarzan___official с 17 летием НАС», - обратилась к мужу Наташа.
«Бусинка моя сладкая! Love you!!!», - откликнулся Сергей.
«С 17-ти летием нас! Это было как вчера! Люблю тебя», - написал в своем блоге он.
«Поздравляю! Ни на кого не похожие. Счастья», «Поздравляю!!!! Какая хорошая цифра», «Самой красивой и веселой паре,100 лет прожить!!! Ура», «Поздравляем!!! Наташа, вам повезло с Сережей. Он вас боготворит. Счастья вам ребята!! Вы одна из лучших пар», «Поздравляю! Семья, основанная на доверии - это крепкая семья. Я думаю, это про семью Натальи и Сергея. У обоих профессия связана с разъездами, у Сергея еще и с пикантной изюминкой))) При этом невозможно быть столько лет вместе, если не доверять друг другу», «С розовой свадьбой! Семейного благополучия и долгих лет вместе», - поздравляют подписчики.
Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в августе 2003 года через несколько месяцев после рождения их единственного сына Архипа. С тех пор влюбленные каждый год трогательно поздравляют друг друга. В 2019-м, например, артисты закатили яркую вечеринку в честь юбилея свадьбы, а после - устроили себе медовый месяц.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
_Фото и видео: Instagram / @korolevastar / @tarzan_official_
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