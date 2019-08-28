«Девушка, он с женой приехал»: Наташа Королева показала, как ее мужа в Италии атакуют поклонницы

Наташа Королева и Сергей Глушко улетели в Италию в очередной медовый месяц. В путешествие они отправились после празднования 16-й годовщины со дня свадьбы.

В отпуске певица снимает смешные видео, которыми делится с подписчиками. Так, артистка показала шуточный ролик, в котором Тарзан заигрывает с девушками - в том числе и ненастоящими, а девушки – с ним.