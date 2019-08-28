«Девушка, он с женой приехал»: Наташа Королева показала, как ее мужа в Италии атакуют поклонницы

Наташа Королева и Сергей Глушко улетели в Италию в очередной медовый месяц. В путешествие они отправились после празднования 16-й годовщины со дня свадьбы.
В отпуске певица снимает смешные видео, которыми делится с подписчиками. Так, артистка показала шуточный ролик, в котором Тарзан заигрывает с девушками - в том числе и ненастоящими, а девушки – с ним.
В годовщину свадьбы, которая прошла 23 августа, Наташа призналась мужу в любви, отметив, что ее чувство к нему крепнет с каждым годом. А Тарзан в свою очередь выкладывает на своей странице в Instagram фотографии любимой жены, иногда без укладок и макияжа. При этом он всегда отмечает, что любит ее такой, какая есть.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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