Бойфренд Анны Седоковой проводит время с бывшей женой и сыном после развода

Осенью 2019 года в Сети схлестнулись две красавицы. 36-летняя экс-«ВИА Гра» Анна Седокова и 29-летняя модель Сана Тимма ругались из-за одного мужчины — баскетболиста Яниса Тиммы. Незадолго до этого молодой спортсмен закрутил роман с певицей и ушел от жены и маленького сына.

Сана Тимма обвиняла артистку в том, что та оставила ребенка без отца и вообще увела чужого мужчину. Анна в долгу не оставалась и хлестко отвечала сопернице. Через месяц после этого Янис и Сана развелись официально.

И теперь, полгода спустя Сана Тимма рассказала в разговоре с подписчиками, что помогает ей пережить расставание с неверным мужем. На вопрос, как она держится в непростое время, она опубликовала милое видео с радостным сыном.