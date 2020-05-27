Бойфренд Анны Седоковой проводит время с бывшей женой и сыном после развода
Фото: Instagram
Осенью 2019 года в Сети схлестнулись две красавицы. 36-летняя экс-«ВИА Гра» Анна Седокова и 29-летняя модель Сана Тимма ругались из-за одного мужчины — баскетболиста Яниса Тиммы. Незадолго до этого молодой спортсмен закрутил роман с певицей и ушел от жены и маленького сына.
Сана Тимма обвиняла артистку в том, что та оставила ребенка без отца и вообще увела чужого мужчину. Анна в долгу не оставалась и хлестко отвечала сопернице. Через месяц после этого Янис и Сана развелись официально.
И теперь, полгода спустя Сана Тимма рассказала в разговоре с подписчиками, что помогает ей пережить расставание с неверным мужем. На вопрос, как она держится в непростое время, она опубликовала милое видео с радостным сыном.
Подписчики также поинтересовались, есть ли у Саны мужчина в жизни. «Да, и я его воспитываю», — ответила модель, показав фото с малышом на руках.
Фото: Instagram
Фолловеры поинтересовались, общается ли Янис с сыном. Сана ответила: «Да», показав нежное фото отца и сына.
Фото: Instagram
И сразу же поделилась видеороликом с Янисом и малышом.
За год отношений Анна Седокова и Янис Тимма не раз публично обменивались пылкими признаниями. «Уже год я люблю этого парня, и с каждым днем все сильнее», — говорила певица. «Нам очень повезло», — вторил ей молодой возлюбленный.
Все об отношениях певицы и спортсмена вы узнаете из новостей на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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