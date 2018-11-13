Звезда «Аритмии» Ирина Горбачева удивила новым ярким образом после сообщений о разводе и новом романе

Личная жизнь актрисы Ирины Горбачевой стала предметом для сплетен после того, как СМИ сообщили о ее разводе с Григорием Калининым, который случился этим летом. Новым избранником звезды «Аритмии» назвали режиссера Эдуарда Оганесяна.

Ирина предпочитает не комментировать слухи, продолжая радовать поклонников своим творчеством и новыми ролями. Сегодня актриса удивила подписчиков блога новым имиджем: примерила не свойственные ей дреды и африканские косички, а губы накрасила прозрачным розоватым блеском, что придало облику слегка легкомысленный вид.