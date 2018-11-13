Звезда «Аритмии» Ирина Горбачева удивила новым ярким образом после сообщений о разводе и новом романе

Личная жизнь актрисы Ирины Горбачевой стала предметом для сплетен после того, как СМИ сообщили о ее разводе с Григорием Калининым, который случился этим летом. Новым избранником звезды «Аритмии» назвали режиссера Эдуарда Оганесяна.
Ирина предпочитает не комментировать слухи, продолжая радовать поклонников своим творчеством и новыми ролями. Сегодня актриса удивила подписчиков блога новым имиджем: примерила не свойственные ей дреды и африканские косички, а губы накрасила прозрачным розоватым блеском, что придало облику слегка легкомысленный вид.
«Огоооо!!! Найс», «Hot hot hot», «Какая Вы чувственная на этом фото, прям мурашки», «Не признала», «Губы манят», «Ирина агилера», «Чика», «Бомба!», «Очень красивая Вы Ира! Любуюсь Вами», «Думала Хюррем», «Хотим еще фото с дредами!!!», — обсуждают фолловеры.
Как вам?
Фото: instagram