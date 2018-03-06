Дмитрий Маликов сознался в домашнем насилии
Дмитрий Маликов поднимал руку на жену.
48-летний певец Дмитрий Маликов продолжает удивлять своих поклонников. Не так давно он сообщил дочери, что она — приемная. Сегодня в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым мужчина рассказал, как поднимал руку на собственную жену.
«Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются"», — поделился Дмитрий.
С тех пор пара живет душа в душу, жена поддерживает мужа, не ревнует к коллегам и поклонницам и даже помогает ему проводить кастинги для съемок в клипах.
Артист пошутил, что последнее слово всегда остается за ним. «Оно звучит так: "Как скажешь, дорогая!"».
Фото: instagram
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