Дмитрий Маликов сознался в домашнем насилии

48-летний певец Дмитрий Маликов продолжает удивлять своих поклонников. Не так давно он сообщил дочери, что она — приемная. Сегодня в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым мужчина рассказал, как поднимал руку на собственную жену.

«Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются"», — поделился Дмитрий.

С тех пор пара живет душа в душу, жена поддерживает мужа, не ревнует к коллегам и поклонницам и даже помогает ему проводить кастинги для съемок в клипах.