48-летний певец Дмитрий Маликов решил напугать Стешу и повеселить фолловеров.

В конце января Дмитрий и Елена Маликовы во второй раз стали родителями . Пока жена занимается малышом, появившимся на свет с помощью суррогатной матери, муж снимает забавные видеоролики о своей жизни и выкладывает их в Сеть. В одном из них певец признался дочери: на самом деле она приемная.

После того как Стефания побежала к маме узнавать, правда ли это, Дмитрий признался, что пошутил. «По-моему, пранкер из меня тоже никудышний», — написал он в блоге.

«Дурь», «Я не поняла», «Ну и зачем такое говорить ребенку», «Дима шутки ваши злые, зачем?», «На старости лет заняться нечем?», «Глупая и грубая шутка», «Переборщил», «Перебор. Такими вещами лучше не шутить», «А когда-то мне Маликов нравился. Сейчас просто стыдно смотреть. Как моя бабушка говорила-задрав штаны спешит за комсомолом. Видимо старости боится», «Сама задумка быть модным в Инста огонь, но вот это видео не айс», «Вот честно бред полный», «Да Дим что то шутка не удалась..... как то неприятно резануло....», «Шутка у папы не удалась, скажем так... лучше пойте, Дима!» — критикуют подписчики.

«Шутники», «Маликов прям вообще четкий) держится в тренде когда его одногодки всеми забыты», «Не боитесь показаться смешным, и это так прекрасно мило и по доброму все у вас!!!!», «Звезды тоже люди. А талантливым людям можно многое простить. Я так считаю», — поддерживают поклонники таланта.

Фото: instagram