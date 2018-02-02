Дмитрий и Елена Маликовы несколько дней назад стали родителями мальчика, которого им родила суррогатная мать. Новость о появлении малыша вызвала бурное обсуждение в Сети.

Пока счастливые родители наслаждаются первыми днями с новорожденным малышом, в Сети не утихает обсуждение звездной семьи. Многочисленные критики уверены, что 47-летний певец и его 54-летняя супруга должны нянчить внуков, а не собственного сына.

Несколько часов назад Елена опубликовала в Instagram большой пост, в котором ответила на все нападки злопыхателей: « СПАСИБО за злостные комменты- ваш яд и жало, выпущенные в мой адрес, тренируют мою душу!😊 Не хотелось бы вступать в полемику со всем миром, но те, кто считает нужным откомментировать нашу личную жизнь, должны услышать и мою точку зрения. Так вот! Можно по разному относиться к жизни и к возрасту- раздражаться на молодых , красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти...Но есть и другой путь- просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, а развиваться и , наконец , не заглядывать в свой паспорт- ничего там нового и интересного нет. Да еще обязательно прощать обидчиков, по- моему , ИНСТАГРАМ нам послан для прощения😄. И последнее! Благодаря рождению нашего сына, на одну любовь на этой земле стало больше! ❤. Я желаю счастья вам!»