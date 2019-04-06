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Бывшая жена Игоря Булатова прокомментировала его роман с Викторией Лопыревой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Булатов и Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
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Тата Карапетян считает, что ее бывший муж совершил большую ошибку.

Беременность Виктории Лопыревой стала неожиданностью для многих ее поклонников, ведь незадолго до этого она сказала «да» Николаю Баскову. Еще большим сюрпризом стала личность отца ребенка: многие отреагировали негативно на роман модели с женатым на Тате Карапетян Игорем Булатовым. Так, Андрей Малахов разорвал с ней дружбу, а Ольга Бузова назвала все происходящее «дном». Невозмутимой оставалась лишь сама бизнес-леди: она развелась с неверным супругом и отказалась давать комментарии прессе.

В майском номере журнала Tatler вышло интервью с Татой, в котором она призналась: ее бывший муж совершил большую ошибку.

«Как можно было провалить этот экзамен? Когда тебе столько всего дали в жизни. Это был бы самый большой идиотизм и эгоизм. Как бы парадоксально это ни звучало, я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу — перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансированно. Для меня все это стало огромным шагом вперед. А для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор», — прокомментировала она.

О предательстве супруга Тата узнала одновременно со всеми, когда в январе этого года «всплыли» фотографии, на которых Виктория и Игорь наслаждаются обществом друг друга на одном из пляжей Майами. В Сети до сих пор спорят, папарационные это были кадры или срежисированные. Однако для первого вице-президента «Ташира» они стали концом карьеры в семейном бизнесе.

С тех пор Тата Карапетян и Игорь Булатов не виделись. На звонки и сообщения от бывшего супруга женщина предпочитает не отвечать, но видеться с детьми — четырехлетним Самвелом и полугодовалой Амелией — не запрещает.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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