Бывшая жена Игоря Булатова прокомментировала его роман с Викторией Лопыревой

Беременность Виктории Лопыревой стала неожиданностью для многих ее поклонников, ведь незадолго до этого она сказала «да» Николаю Баскову. Еще большим сюрпризом стала личность отца ребенка: многие отреагировали негативно на роман модели с женатым на Тате Карапетян Игорем Булатовым. Так, Андрей Малахов разорвал с ней дружбу, а Ольга Бузова назвала все происходящее «дном». Невозмутимой оставалась лишь сама бизнес-леди: она развелась с неверным супругом и отказалась давать комментарии прессе.

В майском номере журнала Tatler вышло интервью с Татой, в котором она призналась: ее бывший муж совершил большую ошибку.

«Как можно было провалить этот экзамен? Когда тебе столько всего дали в жизни. Это был бы самый большой идиотизм и эгоизм. Как бы парадоксально это ни звучало, я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу — перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансированно. Для меня все это стало огромным шагом вперед. А для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор», — прокомментировала она.