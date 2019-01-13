Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа

В Сети продолжается активное обсуждение отношений Виктории Лопыревой и Игоря Булатова, бывшего вице-президента «Ташир Групп». Недавно выяснилось, что мужчина этим летом развелся с супругой Татой Карапетян, при этом у них осталось двое маленьких детей, младшей из которых, дочке Амели, нет еще и года. Говорят, что причиной распада семьи стал именно роман Игоря с Викторией и ее беременность.

После появления в Рунете снимков Лопыревой с мужчиной, очень похожим на Булатова, публика уже не сомневается, что блондинка встречается именно с бизнесменом. Реакция друзей звезды тоже уже последовала — например, телеведущий Андрей Малахов не смог сдержать своего удивления и неприязни. «Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами — у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!» — такой комментарий оставил Малахов под одной из свежих фото девушки.