Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа

В Сети продолжается активное обсуждение отношений Виктории Лопыревой и Игоря Булатова, бывшего вице-президента «Ташир Групп». Недавно выяснилось, что мужчина этим летом развелся с супругой Татой Карапетян, при этом у них осталось двое маленьких детей, младшей из которых, дочке Амели, нет еще и года. Говорят, что причиной распада семьи стал именно роман Игоря с Викторией и ее беременность.
После появления в Рунете снимков Лопыревой с мужчиной, очень похожим на Булатова, публика уже не сомневается, что блондинка встречается именно с бизнесменом. Реакция друзей звезды тоже уже последовала — например, телеведущий Андрей Малахов не смог сдержать своего удивления и неприязни. «Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами — у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!» — такой комментарий оставил Малахов под одной из свежих фото девушки.
Отметим, что Виктория удалила это высказывание Андрея, как и все другие, в которых ее называют «разлучницей». Поклонники модели, наблюдая за этим конфликтом, стали переживать, что Виктория определенно испытывает стресс из-за происходящего в соцсетях, а ведь ей сейчас нельзя нервничать. Passion.ru держит руку на пульсе событий.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram