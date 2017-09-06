На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники пары

Марат Башаров расписался со своей давней возлюбленной — Елизаветой Шевырковой. Как сообщает Starhit, церемония прошла в Солнцевском загсе Москвы, по месту жительства актера и его невесты. Пышную свадьбу возлюбленные делать не стали, пригласили только близких друзей и родственников. Всего на свадьбе присутствовали 20 человек, а после росписи молодожены и гости отправились в любимый ресторан актера «Bellagio».

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

«Мы уже давно семья, растим ребенка, поэтому брак – логичное продолжение отношений, Предложение Марат сделал красиво, как и все, за что он берется. Мы были в Праге, он встал на одно колено, подарил мне кольцо, признался в любви. Конечно, я сказала «да»», — цитирует Starhit Елизавету.

Напомним, летом прошлого года у Марата и Елизаветы родился сын Марсель, а в ноябре возлюбленные прошли традиционный мусульманский обряд венчания — никах.