Брошенная королем Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода: «Думала, что не выживу с ребенком внутри»
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Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
История со свадьбой, а затем и громким разводом «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V поразила мир в минувшем году. Фото Оксаны Воеводиной в свадебном платье и ее двусмысленный комментарий под ним взбудоражили Сеть незадолго до Нового года. Подписчики блога решили, что бывшая супруга короля снова собралась замуж. В новом посте молодая мама опровергла эти предположения, рассказав, как ей живется после расставания с отцом своего ребенка, и какие чувства она испытывала в тот момент.
«Есть ли жизнь после развода? Наверное, для многих, кто столкнулся с данной проблемой, возникает такой вопрос... я расскажу о себе. Год назад я думала, что я не выживу вместе с ребенком внутри... полгода назад мне было очень обидно и плохо, но я начала работать и заниматься делами, и спустя пару месяцев я настолько увлеклась, что наконец-то оценила вкус свободы», — призналась модель.
«Такой легкости я не ощущала никогда в жизни — никто не говорит мне, что я должна одевать, есть, во сколько ложиться спать — а я человек творческий и могу засесть за презентацию и закончить ее в 7 утра, если у меня будет вдохновение. Я могу жить абсолютно так, как мне хочется, ходить, куда я хочу, воспитывать сына, как считаю нужным, и вообще я пребываю в состоянии невесомости и блаженства от открывшихся возможностей. Думаю, я все-таки из тех людей, у которых стакан наполовину полон, и я сейчас полна энергии, как никогда», — поделилась она.
За последние несколько месяцев молодая мама успела побывать в Париже, Стамбуле, Испании, ОАЭ. Сейчас она с родными и близкими отдыхает на горнолыжном курорте.
Впрочем, Оксана не отрицает возможности встретить новую любовь: «Кто знает, может я выйду на улицу и моя жизнь снова перевернется с ног на голову».
Фото и видео: instagram
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