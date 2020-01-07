Брошенная королем Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода: «Думала, что не выживу с ребенком внутри»

«Такой легкости я не ощущала никогда в жизни — никто не говорит мне, что я должна одевать, есть, во сколько ложиться спать — а я человек творческий и могу засесть за презентацию и закончить ее в 7 утра, если у меня будет вдохновение. Я могу жить абсолютно так, как мне хочется, ходить, куда я хочу, воспитывать сына, как считаю нужным, и вообще я пребываю в состоянии невесомости и блаженства от открывшихся возможностей. Думаю, я все-таки из тех людей, у которых стакан наполовину полон, и я сейчас полна энергии, как никогда», — поделилась она.

За последние несколько месяцев молодая мама успела побывать в Париже, Стамбуле, Испании, ОАЭ. Сейчас она с родными и близкими отдыхает на горнолыжном курорте.

Впрочем, Оксана не отрицает возможности встретить новую любовь: «Кто знает, может я выйду на улицу и моя жизнь снова перевернется с ног на голову».