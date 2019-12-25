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Брошенная королем модель Оксана Воеводина удивила Сеть: «Вот и настал день, когда я снова надела белое платье»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана Воеводина до встречи с Мухаммадом V

Фото: Instagram

27-летняя Оксана Воеводина заинтриговала подписчиков своего блога.

Видео, которое опубликовала в своем блоге модель Оксана Воеводина, удивило ее подписчиков. «Вот и настал день, когда я снова надела белое платье», — написала бывшая «Мисс Москва — 2015».

Подписчики начали поздравлять бывшую супругу короля, однако вимательные фолловеры, которые следят за обновлениями блога модели, предполагают, что наряд невесты Оксана примерила для показа или фотосессии. Вот уже несколько дней она находится в ОАЭ, примеряет эффектные образы.

Модель прославилась тем, что стала женой короля Малайзии Мухаммада V — тогда она и представить себе не могла, что муж откажется от трона и покинет ее на четвертом месяце ее беременности. Сын, которого Оксана назвала Леоном, родился весной 2019 года. Сейчас мать-одиночка пытается бороться за свои права и права своего ребенка.

Несмотря на то, что малыш растет точной копией монарха, тот отказывается признавать его и предлагает бывшей возлюбленной весьма скромные отступные.

Фото и видео: instagram

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