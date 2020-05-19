Астролог Василиса Володина объяснила, почему разводится Полина Гагарина: «Сложности начались давно»
Фото: Instagram Дмитрия Исхакова
В понедельник, 18 мая, в Сети появилась информация о скором разводе певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Звезда «Первого канала» астролог Василиса Володина прокомментировала это событие с точки зрения расположения небесных тел, а именно поворота Венеры.
«Очень жаль. Красивая пара достойных людей. Процесс ретроградности не только создает сложности, он чаще обнажает те проблемы, что уже были. И, анализируя данные Полина-Дмитрий, могу сказать уверенно – сложности начались давно», — написала она в блоге.
«Этот брак прекрасно описывается фразой "тяжелая работа" — он заключен в момент, который обещал слишком напряженную жизнь супругов (там влияние Марса и Сатурна сильнее голоса Венеры). Евровидение, рождение ребенка, бесконечная концертная пахота», — пояснила астролог.
Ранее Василиса Володина обосновала неожиданное расставание Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой. В случае Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова Венера также была в Деве на момент регистрации брака. «Она — сигнал о том, что нельзя относится потребительски друг к другу. Что любовь и нежная составляющая отношений рискует зачахнуть, засохнуть под иссушающим влиянием рабочих будней», — предупредила звездный астролог.
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Фото и видео: Instagram
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