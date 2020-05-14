«Авантюра чистой воды»: астролог Василиса Володина объяснила, почему разводится Эмин Агаларов

«Помимо даты брака, прогностические показатели на 2018-й год плохонькие в гороскопах обоих супругов. Но у Эмина секстиль Нептуна к Венере (нежность, романтический флер, влюбленность) именно с июля 2018-го года поддерживал иллюзию, что увлечение это повод жениться. И продлилась эта иллюзия вместе с секстилем Нептуна к Венере до конца марта 2020-го года. Закончился аспект, зашатался брак. На дату брака в гороскопе Алены действовал сильный и долгий квадрат ретро-Марса из Водолея к Плутону (конфликтные ситуации с мужем, давление общественности на брак и на него, слишком резкие и внезапные решения с его стороны). А сам этот Марс стоял в карте брака в оппозиции к Луне во Льве (жен-инв-лев, читай Алена, страдает от мужа). У Эмина на дату брака ни одного теплого аспекта, кроме трина Солнца к Урану. Дословный песенный перевод этого влияния: "Я свободен, словно псицааа в небесах!". Для брака, как сами понимаете, не совсем то, что требуется. 2020-й год она проживает с доминантой "Предательство" — за счет дирекционного квадрата от Марса к Урану», — разъяснила она.

Согласно расположению космических тел, считает Василиса, Эмин Агаларов окончательно потерял желание сохранять брак в апреле, а 13 мая Венера развернулась в точном аспекте к его Плутону. «И стало невозможно жить дальше в этих отношениях без больших изменений. Они могли быть не такими радикальными и жесткими. если бы не было других упомянутых факторов», — подытожила Володина.

А вы верите в неудачные даты для брака? Или имена? Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом по проверке совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.