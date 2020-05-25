«Другой» нос и пухлые щеки: как выглядела Анджелина Джоли 25 лет назад

В хакерах Джоли снималась с короткой мальчишечьей стрижкой. А лицо 20-летней актрисы с пухлыми щечками еще не растеряло девичьего очарования.

После успеха «Хакеров» каждый год Анджелина Джоли принимала участие в нескольких фильмах. Так, в 1996-м с ней вышли «Итальянские любовники», «Ложный огонь» и «Луна пустыни»; в 1997-м — «Настоящая женщина», «Джордж Уоллас» и «Изображая бога» с Дэвидом Духовны; а год спустя мир увидел «Джиа», «Превратности любви», «Адская кухня». Фильм «Джиа», в котором Джоли сыграла супермодель Джиа Каранджи — одну из первых в мире умерших от СПИДа женщин, получил высокие оценки критиков, а актриса — очередную порцию любви зрителей.