«Другой» нос и пухлые щеки: как выглядела Анджелина Джоли 25 лет назад
Фото: а13/ Global Look press
Анджелина Джоли блистает на экране несколько десятилетий, при том, что ей всего 42 года. Впервые в кино она появилась в начале 80-х, сыграв в одном фильме со своим отцом Джоном Войтом. С тех пор к звезде было приковано внимание зрителей по всему миру. Это и неудивительно: девочка появилась на свет в творческой семье (ее мама Маршелин Бертран тоже была актрисой) и обладала необычной внешностью, собрав воедино черты обоих знаменитых родителей. Кстати, Анджелина похожа и со старшим братом Джеймсом Хейвеном, и с годами это становится все очевидней (листайте карусель).
Фото: Кадр видео
Первый успех пришел к Энджи, которая к тому времени взяла псевдонимом свое второе имя — Джоли, после выхода на экран сразу двух фильмов с ее участием: «Без улик» и «Хакеры». Во втором из них она сыграла со своим первым мужем Джонни Ли Миллером. Они поженились год спустя, а еще через год развелись, оставшись друзьями.
Фото: Кадр фильма
В хакерах Джоли снималась с короткой мальчишечьей стрижкой. А лицо 20-летней актрисы с пухлыми щечками еще не растеряло девичьего очарования.
После успеха «Хакеров» каждый год Анджелина Джоли принимала участие в нескольких фильмах. Так, в 1996-м с ней вышли «Итальянские любовники», «Ложный огонь» и «Луна пустыни»; в 1997-м — «Настоящая женщина», «Джордж Уоллас» и «Изображая бога» с Дэвидом Духовны; а год спустя мир увидел «Джиа», «Превратности любви», «Адская кухня». Фильм «Джиа», в котором Джоли сыграла супермодель Джиа Каранджи — одну из первых в мире умерших от СПИДа женщин, получил высокие оценки критиков, а актриса — очередную порцию любви зрителей.
Фото: Кадр фильма
И уже через год 24-летняя Анджелина Джоли «догнала» своего отца, получив «Оскар». Ей его присудили за роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь» (у Войта также есть заветная статуэтка). Для роли молодая актриса поменялась и внешне, и внутренне. Роль обитательницы дома сумасшедших далась ей непросто. В этом фильме Джоли впервые примерила амплуа блондинки.
Фото: Кадр фильма
«Оскар» она получала уже будучи замужем во второй раз. Ранее на съемках фильма «Управляя полетами» она познакомилась с Билли Бобом Торнтоном. Их отношения не были долгими, но отличались экспрессией. Актеры не стеснялись проявлять чувства на публике, влюбленные даже сделали татуировки с именами друг друга (после развода им пришлось избавляться от нательных рисунков).
Фото: Кадр фильма
После расставания со вторым супругом Энджи удалила его имя, забив его сверху другими словами, но дракона оставила.
Фото: Armando Gallo/ Global Look press
Добившись в начале карьеры того, к чему многие знаменитости идут десятилетиями (к «Оскару»), Энджи не стала сбавлять обороты: ее гонорары составляли сотни тысяч долларов, а партнерами в кино становились первые звезды Голливуда.
Фото: Supplied by FilmStills.net/ Global Look press
В 2001 первом году вышла первая серия приключенческого фильма о Ларе Крофт. В ней Джоли опять сыграла с отцом, а гонорар за «Лара Крофт: расхитительница гробниц» составил уже 7 млн долларов!
Роль отважной Лары вывела Джоли в ранг самых высокооплачиваемых актрис Голливуда и самых красивых женщин. В картине молодая Анджелина блистала в облегающих костюмах, демонстрируя идеальную фигуру. Тогда она еще не была такой худой, как в более зрелом возрасте, и будоражила воображение мужчин по всему миру.
Фото: Кадр фильма
В последующие годы Джоли снялась в таких кинохитах, как «Соблазн» с Антонио Бандерасом, «Жизнь, или Что-то вроде того», став опять блондинкой, «Лара Крофт: расхитительница гробниц — 2» (гонорар вырос еще на несколько миллионов долларов), «Забирая жизни», «Александр» и... «Мистер и миссис Смит», который на несколько лет изменил ее жизнь.
Фото: Кадр фильма
Съемочная площадка последнего из названных фильмов свела ее с будущим третьим мужем и отцом ее многочисленных детей — Брэдом Питтом. Их роман развивался стремительно, несмотря на то, что актер уже пять лет был женат на звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Долгое время влюбленные отметали слухи о своих отношениях, но уже в начале 2006-го Анджелина заявила, что ждет первенца от Брэда, к тому времени уже разведенного.
И в мае того же года Джоли родила дочь Шайло, девочка стала биологическим первенцем пары, но третьим ребенком в семье. К тому времени актриса усыновила мальчика Мэддокса, а в паре с любимым — девочку Захару. После семье появились еще дети: усыновленный Пакс и родные близнецы Вивьен и Нокс.
Фото: Cinetext_Distler/ Global Look press
В 2013 году Джоли призналась, что удалила обе груди в страхе заболеть раком. До этого она провела генетический анализ, который доказал, что у нее есть большой шанс умереть от того же недуга, что ее мать и тетя — рака груди.
Анджелина пережила восстановительную операцию, после которой хирургической вмешательство не было заметно. Она выглядела все также шикарно, как и раньше.
Фото: Andrew Parsons/ Global Look press
Питт и Джоли поженились в 2014 году, будучи 9 лет в отношениях и имея 6 детей. Поклонники ликовали, но официальный брак звездной пары продлился всего 2 года, и уже в 2016-м Джоли подала на развод.
Следующие три года поклонники следили за тем, как Энджи и Брэд выясняют отношения, делят опеку над детьми и совместное имущество. Точку в бракоразводном процессе поставили только в 2019-м.
За последние годы Джили снялась в нескольких фильмах, среди них магахит «Малефисента», «Турист» с Джонни Деппом, «Солт» — фильм Тимура Бекмамбетова, и другие.
Фото: Max Nash/ Global Look press
Несмотря на то, что страсти в личной жизни Анджелины улеглись, внимание публики к ней по-прежнему приковано. Она активно занимается благотворительной деятельностью, воспитывает детей, снимается и восхищает красотой. Она будто «замерзла» и не меняется годами.
Фанаты Джоли уверены: дело в генетике и природной привлекательности. Скептики уверяют: актриса дружит с пластическими хирургами.
Ранее Джоли говорила, что положительно относится к пластике и бьюти-процедурам и поддерживает их использование при необходимости. Но о том, ложилась ли она сама под нож хирургов, официально не заявляла.
Те, кто не верят в природную молодость и красоту Джоли, разглядывают каждую ее морщинку и уверяют, что ее лицо давно стало «неподвижным» из-за увлечения уколами красоты.
В прессе многие специалисты высказывались на этот счет. Они считают, что еще в самом начале карьеры Энджи подправила нос, сделав милую «пуговку» более изящной. Джоли подозревают в том, что она удалила комки Биша, чтобы сделать скулы более впалыми и лицо более худым, не делая скидку на то, что с возрастом уходит юношеская припухлость щек. «Эксперты» также убеждают в том, что 42-летняя Джоли выглядит на десять лет моложе из-за коррекции скул, которые стали более выступающими, чем несколько лет назад.
В одном скептики не сомневаются: Джоли не трогала и без того пухлые губи и шикарную форму глаз.
О том, делала ли она пластические операции или нет, возможно, поклонники узнают из автобиографии, если красавица-Джоли ее когда-нибудь напишет. Тем не менее, даже если хирурги и помогли продлить ей молодость и подчеркнуть природную красоту, то сделали они это настолько умело, что вмешательство не отразилось на индивидуальности Анджелины.
Фанаты уверены: равной по красоте и таланту Джоли нет и не будет в обозримом будущем, до тех пор, пока она блистает в Голливуде. А вы с этим согласны?
О том, как с годами менялись российские и зарубежные знаменитости, читайте в нашем специальном разделе «Было-стало».
Фото: Stephen Lock, James Warren, John Barrett, Craig Skinner, James Colburn, Armando Gallo, Henry McGee, Supplied by FilmStills.net, Hubert Boesl, Cinetext/Distler, Siegfried Grassegger, Fat, David Crane, Andrew Parsons, Max Nash, Junko Kimura, Dave Longendyke/ Global Look press, кадры видео youtube-канала «В детстве и сейчас», кадры фильмов
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