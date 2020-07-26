У Решетовой разлад в семье? Спутница Тимати намекнула на проблемы в отношениях

«Только дети способны меня сильно ранить, но это пройдёт в процессе становления их родителями. По-настоящему хорошо мне бывает только рядом с каждым сыном по отдельности, так как вместе, это уже конкуренция.😅⠀В детстве у меня не было возможности проводить время отдельно с каждым, поэтому сейчас навёрстываю упущенное. Скажу вам честно, для меня самое сложное - перестать все контролировать и дать время времени...Я учусь доверять Мирозданию, пускать какие то вещи на самотёк, ведь независимо от моих усилий, всё произойдёт так, как должно...», - призналась мать исполнителя.

Анастасия Решетова - подруга рэпера Тимати. У пары в 2019 году родился сын Ратмир. Также у исполнителя есть дочь Алиса от его бывшей девушки Алены Шишковой.