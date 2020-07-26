У Решетовой разлад в семье? Спутница Тимати намекнула на проблемы в отношениях
Фото: Instagram/ @volkonskaya.reshetova
В сети давно начали ходить слухи, что у Анастасии Решетовой напряженный отношения с мамой ее жениха, и последние события только больше подогревают интерес публики к происходящему в семье. Анастасия с сыном Ратмиром улетела во Францию к отцу Тимати. Сам же рэпер с мамой и дочерью от бывшей подруги Алены Шишковой направился на отдых в другое место. Злые языки начали писать, что пара больше не вместе, но Анастасия пресекла все слухи, рассказав, что после отдыха с мамой Тимати присоединится к ней и сыну в Сен-Тропе. Но теперь в Инстаграм девушки появился новый пост, в котором модель намекает, что в семейных отношениях, похоже, действительно не все гладко.
«За последние месяцы в моей жизни произошёл ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы. Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате нежели ранее и можете додумать все, что угодно, но так нужно, и я знаю это», - написала Решетова в своем микро-блоге.
Откровениями в этот день поделилась и мать рэпера Симона Юнусова, которая отдыхает вместе с Тимати и его дочерью от первого брака. По словам женщины, в последнее время она много нервничала и слишком сильно пыталась контролировать жизнь сына.
«Только дети способны меня сильно ранить, но это пройдёт в процессе становления их родителями. По-настоящему хорошо мне бывает только рядом с каждым сыном по отдельности, так как вместе, это уже конкуренция.😅⠀В детстве у меня не было возможности проводить время отдельно с каждым, поэтому сейчас навёрстываю упущенное. Скажу вам честно, для меня самое сложное - перестать все контролировать и дать время времени...Я учусь доверять Мирозданию, пускать какие то вещи на самотёк, ведь независимо от моих усилий, всё произойдёт так, как должно...», - призналась мать исполнителя.
Анастасия Решетова - подруга рэпера Тимати. У пары в 2019 году родился сын Ратмир. Также у исполнителя есть дочь Алиса от его бывшей девушки Алены Шишковой.
Фото и видео: Instagram/@volkonskaya.reshetova
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