Тимати заявил об уходе из Black Star через 15 лет после создания этого бренда

36-летний Тимати заявил об уходе из лейбла Black Star, который создал с друзьями около 15 лет назад. Об этом он рассказал в Instagram.

Компания начиналась с раскрутки исполнителей, после сфера деятельности «черной звезды» расширилась, ее основатели стали заниматься производством одежды, запуском ресторанов быстрого питания, открытием барбершопов и другой деятельностью.

«Это не спонтанное решение 2020 года, это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, — объяснил свое решение Тимур Юнусов. — Я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни. И как минимум знаю, как снова начать камерно при желании превратиться в гиганта. Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не занимаюсь больше ни одним артистом компании и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности».