Эмин Агаларов публикует трогательные видео и фото с младшей дочкой после скандального расставания с женой

В среду, 13 мая, известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов опубликовал пост в Instagram, который большинство подписчиков его блога восприняли как сообщение о разводе. «Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал он.

Болезненная реакция его супруги Алены Гавриловой поставила всех в тупик.

На следующий день после всего этого артист опубликовал трогательное фото, а затем и видео с младшей дочкой.