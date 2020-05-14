Эмин Агаларов публикует трогательные видео и фото с младшей дочкой после скандального расставания с женой
Фото: Instagram Алены Гавриловой
В среду, 13 мая, известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов опубликовал пост в Instagram, который большинство подписчиков его блога восприняли как сообщение о разводе. «Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал он.
Болезненная реакция его супруги Алены Гавриловой поставила всех в тупик.
На следующий день после всего этого артист опубликовал трогательное фото, а затем и видео с младшей дочкой.
«В люблен в нее ❤️❤️❤️», — написал звездный отец.
Поклонники пары недоумевают, что же случилось между супругами, тогда как они пока никак больше не комментируют ситуацию. Светские сплетники поговаривают, что у артиста появилась новая избранница, но эта информация также ничем не подтверждена.
Напомним, что об отношениях Эмина Агаларова и Алены Гавриловой стало известно весной 2016 года. Летом 2018-го пара сыграла свадьбу. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана, в их браке родились два сына — Али и Микаил. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом, он принял ее как родную. Помимо общей дочери с Эмином Агаларовым, у Алены Гавриловой есть сын, рожденный от миллиардера Рустама Тарико.
Фото и видео: Instagram
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