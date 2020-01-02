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Актриса Аглая Тарасова и режиссер Даррен Аронофски вместе встретили новый год в Океании

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аглая Тарасова в Папуа Новой Гвинее

Фото: Instagram

Пара подтвердила свой роман несколько месяцев назад.

25-летняя звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова встречается с голливудским режиссером Дарреном Аронофски. Пара подтвердила роман, о котором говорили давно, появившись вместе на премьере его фильма «Умиротворенный».

И теперь пара отправилась в отпуск в Папуа Новую Гвинею, где встретила новый, 2020 год.

Аглая публикует из поездки колоритные кадры с местными жителями и достопримечательностями. Но не делится с подписчиками совместными с возлюбленным фотографиями.

Даррен ведет себя также. Однако снимки пары в разных аккаунтах Instagram явно показывают, что делали их одновременно и в одних и тех же местах.

Фото со страницы Аглаи
Instagram
Фото со страницы Даррена
Instagram

50-летний Даррен Аронофски встречался со многими знаменитыми женщинами. Так, у него был роман с актрисой Дженнифер Лоуренс (снялась у него в главной роди в фильме «мама!», — прим. ред.), состоял в отношениях с продюсером Брэнди-Энн Мильбрадт, актриса Рейчел Вайс родила ему сына.

Аглая Тарасова встречалась с Ильей Глинниковым (снимались вместе в «Интернах») и с Милошем Биковичем (играли в фильме «Лед»).

Фото и видео: Instagram

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