Актриса Аглая Тарасова и режиссер Даррен Аронофски вместе встретили новый год в Океании
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Фото: Instagram
25-летняя звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова встречается с голливудским режиссером Дарреном Аронофски. Пара подтвердила роман, о котором говорили давно, появившись вместе на премьере его фильма «Умиротворенный».
И теперь пара отправилась в отпуск в Папуа Новую Гвинею, где встретила новый, 2020 год.
Аглая публикует из поездки колоритные кадры с местными жителями и достопримечательностями. Но не делится с подписчиками совместными с возлюбленным фотографиями.
Даррен ведет себя также. Однако снимки пары в разных аккаунтах Instagram явно показывают, что делали их одновременно и в одних и тех же местах.
50-летний Даррен Аронофски встречался со многими знаменитыми женщинами. Так, у него был роман с актрисой Дженнифер Лоуренс (снялась у него в главной роди в фильме «мама!», — прим. ред.), состоял в отношениях с продюсером Брэнди-Энн Мильбрадт, актриса Рейчел Вайс родила ему сына.
Аглая Тарасова встречалась с Ильей Глинниковым (снимались вместе в «Интернах») и с Милошем Биковичем (играли в фильме «Лед»).
Фото и видео: Instagram
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