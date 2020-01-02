Актриса Аглая Тарасова и режиссер Даррен Аронофски вместе встретили новый год в Океании

Аглая публикует из поездки колоритные кадры с местными жителями и достопримечательностями. Но не делится с подписчиками совместными с возлюбленным фотографиями.

Даррен ведет себя также. Однако снимки пары в разных аккаунтах Instagram явно показывают, что делали их одновременно и в одних и тех же местах.