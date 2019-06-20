Агент Гелы Mесхи прокомментировала развод актера с Екатериной Климовой

Уже несколько дней поклонники Екатерины Климовой и Гелы Месхи переживают и задаются вопросом: расстались актеры или нет? Сведения о том, что Климова подала иск о разводе, стали известны на прошлой неделе. Сами актеры хранят молчание, заявлений не делают.
Накануне появилась и еще одна новость: Месхи якобы променял Екатерину на молодую актрису Катрин Асси, которая сыграла в «Улетном экипаже».
В социальных сетях Климова на вопросы поклонников не отвечает. Лишь однажды на вопрос подписчицы, как ей удается при неудачах в любви выглядеть самой красивой и счастливой, Екатерина ответила однозначно: «Молча!». Месхи сейчас снимается за границей.
Однако насчет расставания одной из самых красивых пар отечественного кинематографа высказалась агент Гелы Месхи – Ольга Логинова. Она рассказала «Телепрограмме», что Гела не афиширует личную жизнь, но сама она в их развод не верит.
«Я очень сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда», — прокомментировала Логинова.
Напомним, несколько дней назад 17-летняя дочь Екатерины Климовой Лиза заступилась за маму, резко ответив СМИ, которые пишут неправду про развод актрисы.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Starface
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