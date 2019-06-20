Агент Гелы Mесхи прокомментировала развод актера с Екатериной Климовой

Однако насчет расставания одной из самых красивых пар отечественного кинематографа высказалась агент Гелы Месхи – Ольга Логинова. Она рассказала «Телепрограмме», что Гела не афиширует личную жизнь, но сама она в их развод не верит.

«Я очень сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда», — прокомментировала Логинова.

Напомним, несколько дней назад 17-летняя дочь Екатерины Климовой Лиза заступилась за маму, резко ответив СМИ, которые пишут неправду про развод актрисы.