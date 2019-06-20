logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Агент Гелы Mесхи прокомментировала развод актера с Екатериной Климовой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Гела и Екатерина поженились в 2015 году

Фото: Starface
Известие о том, что пара распалась шокировало общественность неделю назад.

Уже несколько дней поклонники Екатерины Климовой и Гелы Месхи переживают и задаются вопросом: расстались актеры или нет? Сведения о том, что Климова подала иск о разводе, стали известны на прошлой неделе. Сами актеры хранят молчание, заявлений не делают.

Накануне появилась и еще одна новость: Месхи якобы променял Екатерину на молодую актрису Катрин Асси, которая сыграла в «Улетном экипаже».

В социальных сетях Климова на вопросы поклонников не отвечает. Лишь однажды на вопрос подписчицы, как ей удается при неудачах в любви выглядеть самой красивой и счастливой, Екатерина ответила однозначно: «Молча!». Месхи сейчас снимается за границей.

Дочь Екатерины и Гелы

Однако насчет расставания одной из самых красивых пар отечественного кинематографа высказалась агент Гелы Месхи – Ольга Логинова. Она рассказала «Телепрограмме», что Гела не афиширует личную жизнь, но сама она в их развод не верит.

«Я очень сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда», — прокомментировала Логинова.

Напомним, несколько дней назад 17-летняя дочь Екатерины Климовой Лиза заступилась за маму, резко ответив СМИ, которые пишут неправду про развод актрисы.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...